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Лига наций УЕФА

​Кейн отреагировал на вылет Англии из топ-дивизиона Лиги наций

 
25 Сентября 2022 • 15:21 Комментировать
Англия
...
Германия
1 2.40 X 3.20 2 3.10
26.09 21:45

Проиграв сборной Италии (0:1), сборная Англии досрочно вылетела из топ-дивизиона Лиги наций. Провальное выступление «трёх львов» в розыгрыше турнира прокомментировал нападающий команды Гарри Кейн.

«Мы не паникуем. Знаем, что хотим стать лучше. Я понимаю разочарование болельщиков. Но если мы успешно выступим на чемпионате мира, я не думаю, что люди будут переживать по поводу последних неудач. Это главное», - высказался Кейн для Sky Sports.

В понедельник сборная Англии сыграет против Германии на «Уэмбли». Для команды Гарета Саутгейта в турнирном плане эта игра уже ничего не решает.

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Сборная Англии Гарри Кейн
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