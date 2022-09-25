​Кейн отреагировал на вылет Англии из топ-дивизиона Лиги наций

Проиграв сборной Италии (0:1), сборная Англии досрочно вылетела из топ-дивизиона Лиги наций. Провальное выступление «трёх львов» в розыгрыше турнира прокомментировал нападающий команды Гарри Кейн.

«Мы не паникуем. Знаем, что хотим стать лучше. Я понимаю разочарование болельщиков. Но если мы успешно выступим на чемпионате мира, я не думаю, что люди будут переживать по поводу последних неудач. Это главное», - высказался Кейн для Sky Sports.

В понедельник сборная Англии сыграет против Германии на «Уэмбли». Для команды Гарета Саутгейта в турнирном плане эта игра уже ничего не решает.