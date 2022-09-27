Саттон: «Беллингем крайне полезен»

Бывший футболист английских клубов «Блэкберн» и «Ньюкасл», а также английской сборной, Крис Саттон, высоко ценит выступающего за дортмундскую «Боруссию» Джуда Беллингема. Он следил за его игрой в матче с Германией и считает, что Беллингем крайне полезен на поле.

- Он заработал пенальти. Все, что он делает на поле, приносит пользу. Он всегда нацелен на атаку и не выбирает легких путей. Он смел и умен. Я считаю, что будущую сборную Англии стоит строить именно вокруг такого футболиста, - считает Саттон, слова которого цитирует BBC Sport.

Напомним, что встреча Англии и Германии завершилась результативной ничьей - 3:3.