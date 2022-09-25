Флик: «Тер Штеген сыграет против сборной Англии»

Главный тренер сборной Германии заявил, что вновь доверит место в воротах Марку-Андре тер Штегену в предстоящем поединке Лиги наций против Англии.

Голкипер «Барселоны» вышел в стартовом составе в прошлой встрече с Венгрией, пропустив лишь один гол, чего, впрочем, хватило соперникам для победы.

«Я ожидаю, что тер Штеген снова выйдет в основе в завтрашнем матче с Англией, – рассказал на предматчевой пресс-конференции Ханс-Дитер Флик. – В прошлой игре нам не хватало уверенности, словно игроки чувствовали себя не в своей тарелке. Мы хотим, чтобы футболисты были собой и получали удовольствие от игры. У нас есть все качества, чтобы добиваться успехов», – заявил рулевой сборной Германии.