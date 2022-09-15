Магуайр, Кейн и Стерлинг – в составе сборной Англии на сентябрь

В сентябре сборная Англии проведёт в Лиге наций два больших матча. Сначала команда Гарета Саутгейта сыграет против Италии (23 сентября), а затем – против Германии (26 сентября). В ряды «трёх львов» были вызваны следующие футболисты:

Дин Хендерсон, Поуп, Ремсдейл – Александер-Арнольд, Чиллуэлл, Коди, Дайер, Гуеи, Джеймс, Магуайр, Шоу, Стоунс, Томори, Триппьер, Уокер – Беллингем, Маунт, Филлипс, Райс, Уорд-Праус – Абрахам, Боуэн, Фоден, Грилиш, Кейн, Сака, Стерлинг, Тони.

Добавим, что сборная Англии в ноябре отправится на чемпионат мира в Катар. Мундиаль был сдвинут на конец года из-за климатических особенностей принимающей страны.