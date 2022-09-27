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Лига наций УЕФА

Сборная Англии впервые с 2013 года пропускает в трёх матчах кряду

27 Сентября 2022 • 00:07 Комментировать
Англия
3:3
Германия
окончен

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

Этот гол означал, что сборная Англии пропускает мячи уже в трех матчах кряду - а такого в ее истории не было с августа 2013 года. Также Англия пропустила три гола с пенальти в последних одиннадцати матчах -  и это ровно столько же, сколько было пропущено с пенальти в предыдущих 46 матчах.  

В итоге победить англичане так и не сумели - матч закончился со счетом 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии
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окончен Гибралтар 1:2 Грузия 20.00 7.60 1.16
окончен Англия 3:3 Германия 2.47 3.40 3.05
окончен Румыния 4:1 Босния и Герцеговина 1.93 3.55 4.00
окончен Сан-Марино 0:4 Эстония 16.00 5.50 1.25
окончен Черногория 0:2 Финляндия 2.60 3.05 2.95
окончен Северная Македония 0:1 Болгария 1.78 3.50 5.00
окончен Венгрия 0:2 Италия 4.20 3.40 2.03
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27.09  21:45 Норвегия ... Сербия 2.04 3.40 3.90
27.09  21:45 Албания ... Исландия 2.20 3.30 3.55
27.09  21:45 Косово ... Кипр 1.67 4.00 5.20
27.09  21:45 Швейцария ... Чехия 1.80 3.55 5.00
27.09  21:45 Греция ... Северная Ирландия 2.01 3.40 4.00
27.09  21:45 Швеция ... Словения 1.69 3.95 5.20
27.09  21:45 Португалия ... Испания 2.75 3.15 2.80
27.09  21:45 Украина ... Шотландия 2.49 3.65 2.75
27.09  21:45 Ирландия ... Армения 1.44 4.60 8.00
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