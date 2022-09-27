Сборная Англии впервые с 2013 года пропускает в трёх матчах кряду

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

Этот гол означал, что сборная Англии пропускает мячи уже в трех матчах кряду - а такого в ее истории не было с августа 2013 года. Также Англия пропустила три гола с пенальти в последних одиннадцати матчах - и это ровно столько же, сколько было пропущено с пенальти в предыдущих 46 матчах.

В итоге победить англичане так и не сумели - матч закончился со счетом 3:3.