Уокер сыграл свой 70-й матч за Англию

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед, после чего команды забили еще пять голов.

В итоге победить англичане так и не сумели - матч закончился со счетом 3:3. В этом матче в 70-й раз за сборную сыграл английский защитник Кайл Уокер, который вышел на замену в конце первого тайма вместо получившего травму Джона Стоунза.

Уокер дебютировал в составе английской национальной команды в 2011 году.