Мусиала: «Сборная Германии сломалась после первого гола Англии»

Форвард сборной Германии Джамал Мусиала высказался о вчерашнем поединке против команды Англии в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

«Многие хотели бы сыграть на «Уэмбли». Это невероятная футбольная арена, на которой потрясающая атмосфера. Игра получилась интересной для фанатов. После первого гола Англии мы сломались. Нашей команде нужно работать на этим, необходимо улучшать свою игру», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

По итогам группового этапа Англия вылетела из элитного дивизиона, а немцы финишировали на третьем месте в квартете.