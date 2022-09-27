Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Мусиала: «Сборная Германии сломалась после первого гола Англии»

27 Сентября 2022 • 06:29 Комментировать
Англия
3:3
Германия
окончен

Форвард сборной Германии Джамал Мусиала высказался о вчерашнем поединке против команды Англии в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

«Многие хотели бы сыграть на «Уэмбли». Это невероятная футбольная арена, на которой потрясающая атмосфера. Игра получилась интересной для фанатов. После первого гола Англии мы сломались. Нашей команде нужно работать на этим, необходимо улучшать свою игру», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

По итогам группового этапа Англия вылетела из элитного дивизиона, а немцы финишировали на третьем месте в квартете.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Англии Джамал Мусиала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 0 минута РОССИЯ 0:0 Израиль
27.09  21:45 Норвегия ... Сербия 2.04 3.40 3.90
27.09  21:45 Албания ... Исландия 2.20 3.30 3.55
27.09  21:45 Косово ... Кипр 1.67 4.00 5.20
27.09  21:45 Швейцария ... Чехия 1.80 3.55 5.00
27.09  21:45 Греция ... Северная Ирландия 2.01 3.40 4.00
27.09  21:45 Швеция ... Словения 1.69 3.95 5.20
27.09  21:45 Португалия ... Испания 2.75 3.15 2.80
27.09  21:45 Украина ... Шотландия 2.49 3.65 2.75
27.09  21:45 Ирландия ... Армения 1.44 4.60 8.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Сентября
06:41 · Лига наций УЕФА
Петраков высказался о своём будущем в сборной Украины
06:29 · Лига наций УЕФА
Мусиала: «Сборная Германии сломалась после первого гола Англии»
05:27 · Лига наций УЕФА
Салаи: «Не могу поверить, что сыграл последний матч за сборную»
04:37 · Лига наций УЕФА
Линекер: «Англия должна нападать»
04:25 · Лига наций УЕФА
Дефо: «Маунт и Сака всё изменили»
04:04 · Лига наций УЕФА
Саттон: «Беллингем крайне полезен»
03:58 · Лига наций УЕФА
Кейн: «Горжусь нашей командой»
03:52 · Лига наций УЕФА
Джо Коул: «Давление на Магуйра вырастет»
03:43 · Лига наций УЕФА
Кейну осталось два гола до абсолютного рекорда Руни
03:39 · Лига наций УЕФА
Гюндоган: «Сумасшедшая игра»
03:26 · Лига наций УЕФА
Хаверц: «Игра со взлётами и падениями»
03:20 · Лига наций УЕФА
Сака: «Мы заслуживали победу»
03:16 · Лига наций УЕФА
Лишь одна команда в истории футбола выиграла чемпионат мира, проиграв последний матч перед его началом
02:50 · Лига наций УЕФА
Стерлинг: «Здорово, показали характер»
02:42 · Лига наций УЕФА
Италия выиграла в Будапеште впервые с 1996 года
Все новости
Рекомендуем