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Чемпионат Германии. Бундеслига

Флик признал, что допустил ошибку, выпустив Хофманна на правом фланге обороны в матче с Венгрией

 
24 Сентября 2022 • 09:58 Комментировать
Англия
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Германия
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26.09 21:45

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик признал свою ошибку при выборе стартового состава на матч Лиги наций с Венгрией, который «бундестим» по итогу минимально проиграл дома со счётом 0:1. Единственный гол в игре забил Адам Салаи.

«Мы хотели кое-что попробовать с Йонасом на правом фланге обороны. Я должен взять на себя часть вины. Мы хотели начать матч с двумя атакующими фуллбеками, но получили совсем не то, чего хотели. Это не сработало», – сказал Флик на своей пресс-конференции.

Напомним, что сборная Венгрии в данный момент возглавляет таблицу Группы A 3 в Лиге наций, где выступают Англия, Германия и Италия.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Сборная Германии Сборная Венгрии Ханс-Дитер Флик Йонас Хофманн
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АНГЛИЯ ГЕРМАНИЯ
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