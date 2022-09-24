Флик признал, что допустил ошибку, выпустив Хофманна на правом фланге обороны в матче с Венгрией

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик признал свою ошибку при выборе стартового состава на матч Лиги наций с Венгрией, который «бундестим» по итогу минимально проиграл дома со счётом 0:1. Единственный гол в игре забил Адам Салаи.

«Мы хотели кое-что попробовать с Йонасом на правом фланге обороны. Я должен взять на себя часть вины. Мы хотели начать матч с двумя атакующими фуллбеками, но получили совсем не то, чего хотели. Это не сработало», – сказал Флик на своей пресс-конференции.

Напомним, что сборная Венгрии в данный момент возглавляет таблицу Группы A 3 в Лиге наций, где выступают Англия, Германия и Италия.