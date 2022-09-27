Дефо: «Маунт и Сака всё изменили»

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

Затем немцы забили еще один гол, но, несмотря на это, англичанам удалось переломить ход игры - и за несколько минут до ее конца они даже повели в счете. Бывший нападающий английской сборной Джермейн Дефо назвал факторы, которые преобразили игру команды.

- Маунт и Сака - их выход на поле изменил все. Они вышли и начали показывать класс. По поводу Маунта тренеру стоит хорошо задуматься. Он принес на поле качество, - цитирует Дефо Channel 4.