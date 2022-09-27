Саутгейт: «Сборная Англии сделала шаг вперёд»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт доволен некоторыми аспектами игры своей команды.

Англия не смогла обыграть Германию на «Уэмбли» (3:3), завершив групповой этап Лиги наций на последнем месте в своём квартете.

«Команда переживает непростой период, но игроки становятся сильнее. Мы всегда будем сталкиваться с давлением, и нам необходимо к этому привыкнуть. На этой неделе мы многому научились и сделали шаг вперёд, что принесёт нам пользу в долгосрочной перспективе.

Сегодня грубые ошибки стоили нам пропущенных голов, но я сосредоточусь на том, какую веру в себя продемонстрировали игроки. Именно этого не хватало нам в последнее время», – приводит BBC слова Саутгейта.