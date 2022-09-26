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Лига наций УЕФА

Голкипер сборной Англии получил самую низкую оценку в новой истории

26 Сентября 2022 • 23:59 Комментировать
Англия
3:3
Германия
окончен

Вратарь англичан Ник Поуп провёл крайне неудачный матч против сборной Германии.

Встреча завершающего тура Лиги наций, прошедшая на «Уэмбли», завершилась со счётом 3:3. Авторитетный статистический ресурс WhoScored оценил выступление Поупа в катастрофические 4,27 баллов – худший рейтинг среди всех игроков сборной Англии с 2009 года, когда начали вестись подсчёты.

Ник Поуп пропустил три гола, отразив всего один удар соперников, при этом допустил две ошибки, одна из которых стала результативной. Примечательно также, что точность передач стража ворот англичан составила всего 54%.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Англии Лига Наций Ник Поуп
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окончен Англия 3:3 Германия 2.47 3.40 3.05
окончен Румыния 4:1 Босния и Герцеговина 1.93 3.55 4.00
окончен Сан-Марино 0:4 Эстония 16.00 5.50 1.25
окончен Черногория 0:2 Финляндия 2.60 3.05 2.95
окончен Северная Македония 0:1 Болгария 1.78 3.50 5.00
окончен Венгрия 0:2 Италия 4.20 3.40 2.03
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27.09  21:45 Косово ... Кипр 1.67 4.00 5.20
27.09  21:45 Швейцария ... Чехия 1.80 3.55 5.00
27.09  21:45 Греция ... Северная Ирландия 2.01 3.40 4.00
27.09  21:45 Швеция ... Словения 1.69 3.95 5.20
27.09  21:45 Португалия ... Испания 2.75 3.15 2.80
27.09  21:45 Украина ... Шотландия 2.49 3.65 2.75
27.09  21:45 Ирландия ... Армения 1.44 4.60 8.00
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