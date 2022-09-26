Голкипер сборной Англии получил самую низкую оценку в новой истории

Вратарь англичан Ник Поуп провёл крайне неудачный матч против сборной Германии.

Встреча завершающего тура Лиги наций, прошедшая на «Уэмбли», завершилась со счётом 3:3. Авторитетный статистический ресурс WhoScored оценил выступление Поупа в катастрофические 4,27 баллов – худший рейтинг среди всех игроков сборной Англии с 2009 года, когда начали вестись подсчёты.

Ник Поуп пропустил три гола, отразив всего один удар соперников, при этом допустил две ошибки, одна из которых стала результативной. Примечательно также, что точность передач стража ворот англичан составила всего 54%.