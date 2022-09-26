Александер-Арнольд пропустит матч против Германии

Трент Александер-Арнольд пропустит заключительный матч английской сборной в рамках Лиги наций УЕФА против Германии.

По информации Sky Sports, такое решение принял наставник национальной команды Гарет Саутгейт. Также специалист включил в заявку на вечернюю игру форварда «Брентфорда» Айвана Тони, для которого этот матч может стать первым в футболке «трёх львов». Из-за проблем со здоровьем встречу на «Уэмбли» пропустят Джаррод Боуэн, Фикайо Томори и Джеймс Уорд-Праус.

Для Англии предстоящий поединок турнирного значения не имеет. Подопечные Саутгейта досрочно заняли последнюю строчку в таблице своего квартета, не забив ни одного гола с игры. Немцы также потеряли шансы на победу в группе.

