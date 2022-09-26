Саутгейт: «Не вижу риска в игре с Трентом»

Главный тренер сборной Англии высказался о перспективах Трента Александера-Арнольда в национальной команде.

23-летний латераль давно играет важную роль в «Ливерпуле» Юргена Клоппа, а вот в сборной всё не так гладко: всего одно появление на поле в 2022 году и 17 матчей за всю карьеру.

«Я не вижу в этом риска, – отвергает Саутгейт неготовность задействовать Александера-Арнольда из-за его сверхатакующей манеры игры. – У вас может быть разный подход, разный стиль игры, и в «Ливерпуле» находят способ лучшим образом раскрывать его качества. Трент отлично пасует. Нам повезло иметь в своём распоряжении и других игроков этой позиции, здорово обращающихся с мячом, – например, Риса Джеймса и Кирана Триппьера», – цитирует Mirror наставника англичан.