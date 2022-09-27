Сборная Англии не может победить в шести матчах кряду впервые с 1993 года

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

В итоге победить англичане так и не сумели - матч закончился со счетом 3:3. Таким образом, сборная Англии не может победить уже в шести официальных матчах кряду - и это повторение антирекорда сборной, который ранее был установлен весной 1993 года.

Еще один официальный матч без побед - и сборная Англии установит свой новый абсолютный антирекорд.