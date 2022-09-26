Гюндоган - второй немецкий игрок, сумевший забить на «Уэмбли» как за сборную, так и за клуб

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пытается одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

Для него этот гол означал, что Гюндоган стал вторым немецким игроком, который смог забить на стадионе «Уэмбли» как в игре за клуб, так и в матче за сборную. А первым был бывший защитник лондонского «Арсенала» Пер Мертезакер.

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