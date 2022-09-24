Грилиш не поможет Англии в матче с Германией

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш не поможет сборной Англии в матче с Германией, который состоится на «Уэмбли» 26 сентября в 21:45 по московскому времени в рамках Лиги наций.

По информации от City Report, полузащитник получил небольшую травму, которая не позволит ему помочь «трём львам» в матче с Германией. Напомним, что вчера Англия проиграла на выезде Италии в Лиге наций со счётом 0:1. Единственный гол забил нападающий «Наполи» Джакомо Распадори.

Грилиш лишь недавно вернулся на поле травмы. В прошлые выходные футболист вышел в основе «Манчестер Сити» на матч с «Вулверхэмптоном» в АПЛ и забил свой первый гол в новом сезоне.