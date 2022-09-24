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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер – о поражении Венгрии: «Мы совершили слишком много ошибок»

 
24 Сентября 2022 • 10:11 Комментировать
Англия
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Германия
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26.09 21:45

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал поражение своей команды во вчерашнем матче Лиги наций против Венгрии. Напомним, что «бундестим» проиграл у себя дома с минимальным счётом 0:1.

«Первый тайм был разочаровывающим. Мы совершили слишком много ошибок. Многие футболисты сейчас переживают не лучшие времена в своих клубах, мы не смогли привнести силу на поле. Тем не менее, мы продолжим оставаться едиными, даже если вещи идут не лучшим образом», – сказал Мюллер на интервью после матча.

Свой следующий матч сборная Германии проведёт на выезде против Англии 26 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Томас Мюллер
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