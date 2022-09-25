Саутгейт: «Я не первый тренер, с которым сборная Англии переживает трудности»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вновь отметил необходимость не терять веру в себя после неудачных результатов.

Проиграв Италии в недавнем поединке Лиги наций (0:1), англичане досрочно лишились возможности избежать вылета из «Лиги А». В последнем туре команда Саутгейта примет на своём поле Германию.

«Я не первый тренер, переживающий подобные трудности и критику в свой адрес. Возглавлять команду в такой момент – серьёзный вызов для меня, – цитирует Саутгейта BBC. – Да, мы не добиваемся необходимых результатов, но мы должны продолжать делать правильные шаги, чтобы совершенствоваться», – заявил наставник действующих вице-чемпионов Европы перед матчем с Германией.