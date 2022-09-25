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Лига наций УЕФА

Саутгейт: «Я не первый тренер, с которым сборная Англии переживает трудности»

 
25 Сентября 2022 • 20:23 Комментировать
Англия
...
Германия
1 2.40 X 3.30 2 3.05
26.09 21:45

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вновь отметил необходимость не терять веру в себя после неудачных результатов.

Проиграв Италии в недавнем поединке Лиги наций (0:1), англичане досрочно лишились возможности избежать вылета из «Лиги А». В последнем туре команда Саутгейта примет на своём поле Германию.

«Я не первый тренер, переживающий подобные трудности и критику в свой адрес. Возглавлять команду в такой момент – серьёзный вызов для меня, – цитирует Саутгейта BBC. – Да, мы не добиваемся необходимых результатов, но мы должны продолжать делать правильные шаги, чтобы совершенствоваться», – заявил наставник действующих вице-чемпионов Европы перед матчем с Германией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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АНГЛИЯ ГЕРМАНИЯ
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