Саутгейт: «Я хочу изменить английский футбол»

Наставник английской национальной команды Гарет Саутгейт высказался о критике в собственный адрес на фоне слабых результатов сборной.

«Критика — это жизненный опыт, который приходит вместе с этой работой, что я изначально понимал. Конечно, я хочу, чтобы команда побеждала, играла хорошо, а болельщики были счастливы. Я хочу изменить английский футбол», – приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что финалисты Евро-2020 имеют ужасающую статистику в 2022 году. Родоначальники футбола не выиграли ни одного официального матча, а в рамках Лиги наций ни разу не забили с игры.

Шанс хоть немного исправить положение будет сегодня. Англия закроет ужасный сезон еврокубка встречей с Германией. Отметим, что подопечные Саутгейта досрочно заняли последнюю строчку в группе.



