Немецкие фанаты устроили драку в пабе перед матчем с Англией

Как сообщает ESPN, фанаты сборной Германии напали на английских болельщиков накануне очного матча в рамках Лиги наций.

По данным местной полиции, около 100 человек в масках зашли в паб недалеко от легендарного стадиона «Уэмбли» и устроили в нём драку. Стычка продолжались около двух минут. Несколько человек получили травмы головы, а трое уехали в местные больницы с переломами ног, запястий и большого пальца. Также сообщается о задержании четырёх человек.

В самом матче немецкая сборная сыграла со счётом 3:3 против родоначальников футбола и заняла третью строчку в своём квартете. Английская команда вылетела в дивизион B.

