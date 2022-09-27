Хаверц - первый игрок со времён Бирхоффа, забивший за немцев два гола на «Уэмбли»

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед. А два остальных гола немецкой сборной забил игрок, также выступающий в чемпионате Англии - Кай Хаверц.

Как выяснилось, Хаверц стал первым игроком немецкой сборной с лета 1996 года, забившим два гола на «Уэмбли». А тогда это удалось Оливеру Бирхоффу - он вышел на замену в финале Евро-1996 и переломил ход неудачно складывавшегося для немцев матча, сперва отправив его в дополнительное время, а там забив «золотой гол».