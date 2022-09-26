Кейн – лишь пятый игрок в истории с 50 матчами в качестве капитана сборной Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вот-вот покорит очередную историческую отметку.

Форвард «Тоттенхэма» попал в стартовый состав на сегодняшний матч Лиги наций против Германии. Таким образом, как сообщает Opta, Кейн в 50-й раз выведет на поле свою национальную сборную с капитанской повязкой – ранее данный показатель покорялся только Бобби Муру (90), Билли Райту (90), Брайану Робсону (64) и Дэвиду Бекхэму (59).

В общей сложности на счету Гарри Кейна 73 матча за сборную Англии со дня дебюта в 2015 году. 29-летний нападающий впервые примерил капитанскую повязку в национальной команде в матче против шотландцев в 2017 году.