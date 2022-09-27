Флик: «Германия отправится на чемпионат мира с позитивным настроем»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии команды после ничейного матча с Англией (3:3) в Лиге наций.

«Если говорить о позитивных моментах матча, то необходимо отметить, как команда перевернула ситуацию и сравняла счёт, пропустив три гола за короткий промежуток времени.

Сегодняшний поединок – полезное испытание, в котором мы увидели как положительные, так и отрицательные аспекты нашей игры, над которыми следует работать. Я полностью убеждён, что сборная Германии отправится на чемпионат мира с позитивным настроем», – заявил Флик в послематчевом интервью.