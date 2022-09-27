Хаверц: «Игра со взлётами и падениями»

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед. А два остальных гола немецкой сборной забил игрок, также выступающий в чемпионате Англии - Кай Хаверц.

Как выяснилось, Хаверц стал первым игроком немецкой сборной с лета 1996 года, забившим два гола на «Уэмбли». Футболист лондонского «Челси» прокомментировал богатую на события игру.

- Большая игра, полная взлетов и падений, - написал Хаверц в социальной сети.