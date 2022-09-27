Английский экс-игрок: «Сборная Англии должна строить игру вокруг Беллингема»

Бывший футболист сборной Англии Крис Саттон восхищён игрой Джуда Беллингема в поединке Лиги наций против Германии (3:3).

19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» не отметился результативными действиями, но удостоился многочисленных комплиментов.

«Беллингем заработал пенальти и постоянно приносил пользу команде. Он всегда смотрит вперёд и не ищет лёгких путей. Думаю, Деклан Райс иногда выбирает более простые решения, в то время как Джуд достаточно храбр и великолепно видит игру. Если у вас есть такой талантливый молодой игрок, следует выстроить игру вокруг него», – заявил Саттон, слова которого приводит BBC.