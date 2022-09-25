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Чемпионат мира по футболу 2022

Стерлинг: «Не нужно паниковать, сборная Англии покажет себя на чемпионате мира»

 
25 Сентября 2022 • 21:49 Комментировать
Англия
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Германия
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Через 23 ч. 6 мин.

Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг высоко оценивает шансы команды на чемпионате мира, несмотря на неубедительные результаты в 2022 году.

Англичане досрочно вылетели из «дивизиона А» в Лиге наций, заняв последнее место в группе с Венгрией, Италией и Германией.

«Мы переживаем непростой период, но я не думаю, что хоть кто-то из нашей команды сомневается в возможности добиться успеха на чемпионате мира. У нас есть коллективная уверенность в собственных силах, – цитирует Стерлинга BBC. – Последние результаты не подтверждают мои слова, но я знаю, что зимой у нас будут отличные шансы. У сборной Англии всё впереди, не нужно паниковать», – заявил футболист «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Рахим Стерлинг
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АНГЛИЯ ГЕРМАНИЯ
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