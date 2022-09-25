Стерлинг: «Не нужно паниковать, сборная Англии покажет себя на чемпионате мира»

Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг высоко оценивает шансы команды на чемпионате мира, несмотря на неубедительные результаты в 2022 году.

Англичане досрочно вылетели из «дивизиона А» в Лиге наций, заняв последнее место в группе с Венгрией, Италией и Германией.

«Мы переживаем непростой период, но я не думаю, что хоть кто-то из нашей команды сомневается в возможности добиться успеха на чемпионате мира. У нас есть коллективная уверенность в собственных силах, – цитирует Стерлинга BBC. – Последние результаты не подтверждают мои слова, но я знаю, что зимой у нас будут отличные шансы. У сборной Англии всё впереди, не нужно паниковать», – заявил футболист «Челси».