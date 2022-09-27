Сака: «Мы заслуживали победу»

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

После этого были забиты еще пять голов, но в итоге победить англичане так и не сумели - матч закончился со счетом 3:3. Букайо Сака, полузащитник английской сборной, прокомментировал прошедшую игру.

- Мы проявили характер сегодня вечером, и, думаю, заслуживали победу. Спасибо, Уэмбли, за поддержку!, - написал Сака в социальной сети.