Магуайр принёс извинения за ошибки в матче с Германией

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр принес извинения за свои ошибки в матче с Германией, которые привели к двум пропущенным голам.

«Ошибки – часть футбола, я хотел бы извиниться за это. Парни проявили дух и смогли перевернуть ход встречи. Нужно больше внимания обращать на положительные моменты и ждать старта чемпионата мира. Тяжелые времена сделают нас только сильнее», - гласит сообщение защитника в социальных сетях.

Напомним, что поединок Англии против Германии прошел на стадионе «Уэмбли» и завершился вничью со счетом 3:3. По итогам групповой стадии подопечные Гарета Саутгейта вылетели в дивизион Б.