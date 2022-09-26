Кейн - первый игрок за последние 100 лет, который забивает немцам в четырёх матчах кряду

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

А вот второй пенальти в этом матче был назначен уже в польщу англичан, и его уверенно реализовал Гарри Кейн. Таким образом, он забил уже в четвертом матче кряду против немцев - и стал всего лишь вторым игроком в истории футбола, который смог забить немцам в четырех матчах кряду.

Первым же в период 1909-1912 оказался венгерский футболист Имре Шлоссер.