Флик: «Саутгейт – один из лучших тренеров в истории сборной Англии»

Рулевой сборной Германии Ханс-Дитер Флик отдал должное наставнику англичан Гарету Саутгейту.

Английский специалист подвергся жёсткой критике после поражения от Италии (0:1) в Лиге наций, лишившего команду шансов сохранить прописку в «Лиге А». Сборная Германии в свою очередь уступила Венгрии с тем же счётом.

«Игры против сборной Англии – это всегда нечто особенное. Нам есть что доказывать после матча с Венгрией, и мы хотим выступить наилучшим образом завтра.

Сборная Англии располагает великолепным составом, очень качественная команда. Конечно, когда что-то идёт не так, критика тренера неизбежна, но Саутгейт – один из лучших в истории английской сборной. Нам нужно показать свой максимум, чтобы добиться успеха», – заявил Флик.