Хаверц - первый с 2013 года игрок, забивший два гола Англии на «Уэмбли»

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

А два остальных гола немецкой сборной забил игрок, также выступающий в чемпионате Англии - Кай Хаверц. Как выяснилось, он стал первым с 2013 года игроком, который забил англичанам два гола на «Уэмбли».

В последний раз такое удавалось чилийскому нападающему Алексису Санчесу, это случилось 15 ноября 2013 года. Тогда Чили выиграл со счетом 2:0.