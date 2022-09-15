​Мюллер и Вернер – в составе сборной Германии на сентябрьский сбор

В сентябре сборной Германии предстоит провести два матча Лиги наций. Сначала Бундестим сыграет против Венгрии (23 сентября), а затем – против Англии (26 сентября).

Рулевой немецкой национальной команды Ханси Флик вызвал на ближайший сбор таких игроков: Нойер, тер Штеген, Трапп – Белла-Кочап, Гинтер, Госенс, Керер, Раум, Рюдигер, Зюле, Шлоттербек – Брандт, Гнабри, Горецка, Хаверц, Хофманн, Киммих, Мюллер – Мусиала, Нмеча, Ройс, Сане, Вернер.

Напомним, что в этом году – в ноябре-декабре – в Катаре пройдёт чемпионат мира. Трофей будет защищать сборная Франции.