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Лига наций УЕФА

​Мюллер и Вернер – в составе сборной Германии на сентябрьский сбор

 
15 Сентября 2022 • 15:23 Комментировать
Германия
...
Венгрия
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23.09 21:45

В сентябре сборной Германии предстоит провести два матча Лиги наций. Сначала Бундестим сыграет против Венгрии (23 сентября), а затем – против Англии (26 сентября).

Рулевой немецкой национальной команды Ханси Флик вызвал на ближайший сбор таких игроков: Нойер, тер Штеген, Трапп – Белла-Кочап, Гинтер, Госенс, Керер, Раум, Рюдигер, Зюле, Шлоттербек – Брандт, Гнабри, Горецка, Хаверц, Хофманн, Киммих, Мюллер – Мусиала, Нмеча, Ройс, Сане, Вернер.

Напомним, что в этом году – в ноябре-декабре – в Катаре пройдёт чемпионат мира. Трофей будет защищать сборная Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии
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