Кейн: «Горжусь нашей командой»

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

А вот второй пенальти в этом матче был назначен уже в пользу англичан, и его уверенно реализовал Гарри Кейн. Для него это был 51-й гол в составе английской сборной, и Кейну остались лишь два мяча до рекорда Уэйна Руни - тот забил 53 гола за все время выступлений в составе английской сборной.

Кейн прокомментировал прошедший матч.

- Горжусь нашей командой - это прежде всего. Мы совершили ошибку с первым голом в наши ворота, и после этого проявили настрой, мотивацию. Можем гордиться - проигрывая 0:2 Германии, переломить хоть матча непросто. Нам помогли фаны, поддержка которых из-за особенностей стадиона чувствовалась особенно четко. Думаю, что во втором тайме вы увидели настоящую Англию, - цитирует Кейна BBC Sport.