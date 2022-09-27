Стерлинг: «Здорово, показали характер»

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед. После этого были забиты еще пять голов, но в итоге победить англичане так и не сумели - матч закончился со счетом 3:3.

Рахим Стерлинг, нападающий английской сборной, похвалил своих коллег по команде за проявленный характер - с 0:2 Англия повела 3:2, но все-таки пропустила еще один мяч.

- Здорово, ребята показали характер сегодня вечером, - написал Стерлинг в социальной сети.