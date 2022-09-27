Киммих: «Англия не хотела играть в футбол»

Футболист сборной Германии Йозуа Киммих раскритиковал игровой стиль сборной Англии.

Встреча, прошедшая на «Уэмбли» в рамках Лиги наций УЕФА, завершилась результативной ничьей – 3:3. Германия вела со счётом 2:0, а затем пропустила трижды в течение 11 минут, но вырвала ничью на 87-й минуте.

«Мы вели с разницей в два мяча и полностью контролировали игру, в то время как Англия просто рассчитывала на контратаки. Затем мы стали действовать слишком пассивно и нерешительно. Как мне кажется, это необъяснимо, потому что сегодня Англия не хотела играть в футбол», – заявил в послематчевом интервью игрок «Баварии», отыгравший все 90 минут.