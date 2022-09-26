Сборная Англии не может забить с игры на протяжении более чем семи игровых часов

Сборная Англии испытывает проблемы с результативностью в текущем году.

В пяти официальных матчах в 2022 году команда Гарета Саутгейта не одержала ни одной победы и забила всего однажды – с пенальти в ворота Германии. Как отмечает Opta, англичане не смогли реализовать 62 удара с игры подряд в последних матчах, а общая безголевая серия (без учёта одиннадцатиметровых) насчитывает уже семь часов и тридцать минут игрового времени.

Сборная Англии может прервать неприятную серию в сегодняшнем матче против сборной Германии в Лиге наций, однако уже не имеет математических шансов уйти с последнего места в группе.