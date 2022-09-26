Фердинанд не понимает, почему Трент не играет за сборную Англии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд недоволен решением наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

Латераль «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не примет участия в сегодняшнем поединке Лиги наций против Германии по решению Саутгейта. При этом рулевой англичан и ранее не жаловал 23-летнего игрока, лишь однажды выпустив его на поле в 2022 году.

«Что происходит, почему Трент вне состава сборной Англии? Я не могу этого понять. Не знаю, по каким причинам Саутгейт решил не включать его в заявку на матч. Он признаёт, что это хороший игрок, но при этом отказывается его задействовать?» – высказался Рио Фердинанд в своём подкасте.