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Лига наций УЕФА

Фердинанд не понимает, почему Трент не играет за сборную Англии

26 Сентября 2022 • 21:04 Комментировать
Англия
...
Германия
1 2.47 X 3.40 2 3.05
Через 0 ч. -1 мин.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд недоволен решением наставника сборной Англии Гарета Саутгейта.

Латераль «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд не примет участия в сегодняшнем поединке Лиги наций против Германии по решению Саутгейта. При этом рулевой англичан и ранее не жаловал 23-летнего игрока, лишь однажды выпустив его на поле в 2022 году.

«Что происходит, почему Трент вне состава сборной Англии? Я не могу этого понять. Не знаю, по каким причинам Саутгейт решил не включать его в заявку на матч. Он признаёт, что это хороший игрок, но при этом отказывается его задействовать?» – высказался Рио Фердинанд в своём подкасте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Англии Рио Фердинанд Гарет Саутгейт Трент Александер-Арнольд
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АНГЛИЯ ГЕРМАНИЯ
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