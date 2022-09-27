Джо Коул: «Давление на Магуйра вырастет»

В шестом, заключительном туре группового раунда Лиги Наций сборная Англии пыталась одержать свою первую победу в матче с Германией. Счет в этой игре был открыт сразу после перерыва - Илкай Гюндоган смог реализовать пенальти, выведя свою команду вперед.

А привёз этот пенальти не кто иной, как Гарри Магуайр - именно он завалил в штрафной помощи Мусиалу, после чего арбитр, подумав и посмотрев ВАР, указал на одиннадцатиметровую отметку. Проблемы Магуайра прокомментировал бывший футболист лондонского «Челси» и сборной Англии Джо Коул:

- Следующие шесть недель будут очень важными для его карьеры. Ему срочно надо вернуть себе уверенность. На него давила пресса перед матчем, и он допустил ошибку. Это очень плохо для него, - цитирует Коула BBC Sport.