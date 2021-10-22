Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Галатасарая» (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

- Как вам игра «Локомотива» с «Галатасараем»?

- Не очень. Ожидал большего от «Галатасарая», и от нашей команды тоже. В матче с «Рубином» отдельные отрезки игры «Локомотива» меня обнадежили. Но, наверное, это все на внутренней кухне. А на внешней арене пока не все так хорошо.

- Как вам футбол Гисдоля? Уже видны отличия от команды Николича?

- Пока больших изменений я не увидел. Может, в кадровых моментах он отдает предпочтение другим игрокам. Но массово пока ничего такого нет.

- А точечно?

- Появление Марадишвили в центре полузащиты можно отнести к таким моментам. Возможно, это связано с тем, что Баринов играл в зоне опорного. Но там было перемещение центрального защитника и опорника на соседние позиции. По флангам все знакомые расстановки. С «Рубином» Бека-Бека и Марадишвили моментами привлекли мое внимание. Наверное, данное направление эти ребята будут и дальше развивать. Керк кажется не таким быстрым, но иногда такие ребята хоть и не быстрые, но успевают все делать. Пока у него еще стадия разогрева и адаптации. Не вышел Анджорин. Пока он ничего особого в «Локомотив» не привнес, но, может, разбежится еще.

- Гисдоль немного видоизменил схему и фактически сделал Жемалетдинова вторым нападающим вместе со Смоловым. Как вам такая идея?

- Моментами атака смотрелась обнадеживающе. Ребята осваивают новые детали игры, расширяют свой арсенал, и это уже неплохо. Но что они возьмут за основу, и что будут наигрывать – решение тренерского штаба. Но ясно, что Жемалетдинов – это не острие атаки. Он нападающий в оттяжке. Смолов расширил свои функции с отходом назад. Теперь важно, чтобы кто-то успевал на зону реализации.

- «Локомотив» не нанес ни одного удара в створ ворот «Галатасарая»? Что об этом думаете?

- Жемалетдинов не попадал в створ. У него все время мячи влево сваливались. То ли на замыкание на дальнюю штангу бил. Но по воротам не попадал. Прицел надо поправить. А то все удары мимо.

- А что касается игры «Галатасарая» в атаке? Соперник тоже был не очень результативен.

- У турок был выход один на один. Оборона хозяев оказалась просто не готова к этому. Это прокол центрального защитника и правого защитника. И к Едваю тоже есть вопросы. Когда был выход один на один, который закончился голом, у меня сразу возник вопрос: почему по центру игрок пробегает? Это большая недоработка. Надо это исправлять.

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- Все российские участники еврокубков проиграли свои матчи в концовках. «Лестер» победный год забил на 79-й минуте, «Ювентус» на 86-й, а «Галатасарай» на 82-й. Почему так происходит?

- «Спартак» еще получил мяч в раздевалку в первом тайме. Еще далеко было до конца матча, когда «Лестер» повел 3:2. Думаю, что в голове «Спартак» рано ушел в раздевалку. А так, ближе в конце матча накапливается усталость, но нужно все время держать внимание и концентрацию, постоянно анализировать свою позицию. А внимание рассеивается. Здесь важен опыт игры.

- Какой клуб разочаровал вас больше на этой стадии?

- Обидные поражения получились у всех наших команд. «Зенит» в конце неправильно расположился, и защитники не успели перестроиться, сообразить. Гол зашел по дуге. Наверное «Спартаку» обидно. Но судя по второму тайму, все по делу. Атака у «Лестера» креативная, в обороне все бьются. «Локомотив» тоже в концовке уступил. Все поражения обидные. Думаю, у всех наших клубов горечь присутствует.

Елена Григорьевская