Форвард «Галатасарая» Бабель признал, что матч с «Локомотивом» не был лёгким

Нападающий «Галатасарая» Райан Бабель признал, что победа его команды над московским «Локомотивом» в третьем туре группового этапа Лиги Европы выдалась довольно сложной.

Игрок отметил, что рад добыть нужный результат в такой напряженной игре. «Сегодняшнее достижение поможет нам в будущем в борьбе за выход в плей-офф. Тем более, впереди у нас домашняя встреча с нашими соперниками. Считаю, что это преимущество», - добавил Бабель в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, что благодаря этой победе «Галатасарай» возглавил свой квартет, а вот «железнодорожники» с одним лишь набранным пунктом разместились на последней строчке, пропустив вперед «Лацио» и «Марсель».