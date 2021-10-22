Гилерме: «Нам нужно время, чтобы адаптироваться, скоро всё хорошо будет»

Вратарь «Локомотива» Гилерме подвёл итоги матча с «Галатасараем» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Впечатления не очень. Мы дома играли, а я всегда говорю: «С кем бы мы не играли, должны дома брать три очка». Но зато я считаю, что мы с первых минут и до последних минут пытались сделать то, что требовал главный тренер, прессинговать высокой линией. У нас это получилось. Я считаю, что это современный футбол. Ошибка была, конечно, но я думаю, что нам нужно время, чтобы адаптироваться. Думаю, скоро все хорошо будет.