«Локомотив» продлил серию без побед в еврокубках до 14 матчей

Московский «Локомотив» снова не смог добыть победу в рамках второго по значимости европейского клубного турнира.

Неудачная серия «железнодорожников» без побед в еврокубках достигла уже 14 игр. На данной дистанции у «красно-зелёных» уже 10 проигранных матчей и 4 ничьи. В последний раз «Локомотив» радовал своих болельщиков победой ещё в 2019 году, одержав в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов викторию 2:1 над леверкузенским «Байером».

В текущем розыгрыше Лиги Европы у подопечных Маркуса Гисдоля 1 набранный балл после трёх туров и последнее место в группе Е. Пока что столичная команда не отличилась ни разу забитым голом.