«Локомотив» был активен, но ни разу не пробил в створ и проиграл «Галатасараю»

«Локомотив» неплохо выглядел в первом тайме против «Галатасарая», стараясь быть активными. После перерыва хозяев покинули силы, и стамбульцы стали создавать опасные моменты, что и привело к победному голу.

Еврокубковую неделю для российских клубов закрывал «Локомотив», который дома принимал «Галатасарай». После двух туров москвичи занимали последнее место в группе Е, в то время как стамбульцы несколько неожиданно были лидерами квартета. Правда, подопечные Маркуса Гисдоля отставали от дружины Фатиха Терима всего на три очка, так что в случае победы хозяева могли сами выйти на первое место.

«Локомотив» на первых минут старался действовать активно и очень быстро. Москвичи прессинговали стамбульцев и в дебюте игре не выпускали соперника с их половины поля. Правда, сам «Локомотив» при этом у ворот Муслеры ничего не создавал. За полчаса можно было лишь вспомнить один выпад Керка, когда он едва не вывалился на рандеву с уругвайцем, но тот в падении успел выбить мяч.

За семь минут до конца первого тайма Марадишвили получил мяч по центру перед штрафной и пытался пробить на исполнение, но в створ не попал. «Галатасарай» ответил чем-то лишь на последней минуте тайма. Бабель издали мощно пробил, но мяч пролетел выше цели. В итоге, на перерыв команды ушли без единого попадания в створ на двоих. Самым острым моментом первой половины так и остался сломавшаяся система ВАР.

После перерыва характер матча не менялся. «Локомотив» продолжал выглядеть активнее, но остроты при этом у ворот «Галатасарая» не добавилось. Более того, первый голевой момент в матче создали гости. После углового Маркао головой сбросил, а Нельссон слёта пробил под перекладину, но Гилерме спас. После следующего корнера уже Бабель выиграл борьбу и пробил головой, но немного не попал в створ. Вскоре стамбульцы создали момент уже с игры – после навеса справа Мохамед головой пробил, но также чуть промахнулся мимо цели.

«Локомотив» ответил своим полумоментом по истечении часа игры. Также после углового Жемалетиднов с правого края штрафной простреливал по диагонали, но никто из «железнодорожников» на пути мяча не подставили ногу, чтобы переправить в пустой угол. Затем Смолов справа уже бил, но попал в сетку с внешней стороны. Чуть позже Жемалетдинов потенциально остро вошёл в штрафную справа, откуда то ли бил, то ли отдавал, но не получилось ни то, ни другое.

За десять минут до конца поединка Гилерме спас «Локомотив». Моруцан слева прострелил в центр штрафной, где совсем один был Актюркоглу, но его удар с близкого расстояния капитан хозяев парировал. Оборону «Локомотива» это не разбудило. Буквально тут же Моруцан сделал диагональную передачу низом, Актюркоглу убежал на рандеву с Гилерме и спокойно покатил мяч мимо него точно в сетку. Таким образом, нападающий сам себе сделал подарок на свой же день рождения.

«Галатасарай» мог удвоить вскоре преимущество. Актюркоглу получил мяч от Дианя и из пределов штрафной бил без сопротивления, но Гилерме вновь спас. «Локомотив» же так и не смог ни разу за матч даже попасть в створ ворот Муслеры. Таким образом, «Локомотив» и второй матч под руководством Томаса Гисдоля не смог выиграть. При этом в общей сложности «железнодорожники» во всех турнирах под руководством разных тренеров не знают вкуса победы уже в семи поединках подряд.

Ответная встреча в Стамбуле пройдёт 4-го ноября. Пока же «Локомотив» сосредоточиться на матче против «Сочи», который состоится в ближайшем туре в рамках премьер-лиги. Что касается «Галатасарая», то команду на выходных и вовсе ждёт стамбульское дерби против «Бешикташа».