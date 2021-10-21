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Лига Европы

«Локомотив» был активен, но ни разу не пробил в створ и проиграл «Галатасараю»

21 Октября 2021 • 23:52 Комментировать (7)
Локомотив Москва
0:1
Галатасарай
окончен

«Локомотив» неплохо выглядел в первом тайме против «Галатасарая», стараясь быть активными. После перерыва хозяев покинули силы, и стамбульцы стали создавать опасные моменты, что и привело к победному голу.

 

Протокол игры  
Локомотив Москва 0:1 Галатасарай
  82' Актюркоглу Мухаммед (0:1)
Гилерме Маринато Тикнизян Наир Кастро Пабло Едвай Тин Рыбус Мацей   89' (Живоглядов Дмитрий (   89') Марадишвили Константин Баринов Дмитрий   69' Бека Алексис Керк Джирано Смолов Фёдор Жемалетдинов Рифат
Запасные: Ненахов Максим Куликов Даниил Бабкин Сергей Сильянов Александр Савин Андрей Рыбчинский Дмитрий Петров Максим Вячеславович Худяков Даниил
Муслера Фернандо Йедлин Деандре Нельссон Виктор Маркан Маркос Ван Анхольт Патрик   90' (Люиндама Кристиан (   90') Антальялы Тайлан   44' Кутлу Беркан Йылмаз Барыш   67' (Актюркоглу Мухаммед (   67') Чикылдэу Александру   90' (Байрам Омер (   90') Бабель Райан   36'   76' (Моруцан Олимпиу (   76'   90') Мохамед Мостафа   73'
Запасные: Кылынч Эмре Эзтюрк Алпаслан Бабаджан Аталай Чипе Исмаил Дервисоглу Халил Фегули Софьян Диань Мбайе Арслан Ишик
21 октября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

Еврокубковую неделю для российских клубов закрывал «Локомотив», который дома принимал «Галатасарай». После двух туров москвичи занимали последнее место в группе Е, в то время как стамбульцы несколько неожиданно были лидерами квартета. Правда, подопечные Маркуса Гисдоля отставали от дружины Фатиха Терима всего на три очка, так что в случае победы хозяева могли сами выйти на первое место.

«Локомотив» на первых минут старался действовать активно и очень быстро. Москвичи прессинговали стамбульцев и в дебюте игре не выпускали соперника с их половины поля. Правда, сам «Локомотив» при этом у ворот Муслеры ничего не создавал. За полчаса можно было лишь вспомнить один выпад Керка, когда он едва не вывалился на рандеву с уругвайцем, но тот в падении успел выбить мяч.

За семь минут до конца первого тайма Марадишвили получил мяч по центру перед штрафной и пытался пробить на исполнение, но в створ не попал. «Галатасарай» ответил чем-то лишь на последней минуте тайма. Бабель издали мощно пробил, но мяч пролетел выше цели. В итоге, на перерыв команды ушли без единого попадания в створ на двоих. Самым острым моментом первой половины так и остался сломавшаяся система ВАР.

После перерыва характер матча не менялся. «Локомотив» продолжал выглядеть активнее, но остроты при этом у ворот «Галатасарая» не добавилось. Более того, первый голевой момент в матче создали гости. После углового Маркао головой сбросил, а Нельссон слёта пробил под перекладину, но Гилерме спас. После следующего корнера уже Бабель выиграл борьбу и пробил головой, но немного не попал в створ. Вскоре стамбульцы создали момент уже с игры – после навеса справа Мохамед головой пробил, но также чуть промахнулся мимо цели.

«Локомотив» ответил своим полумоментом по истечении часа игры. Также после углового Жемалетиднов с правого края штрафной простреливал по диагонали, но никто из «железнодорожников» на пути мяча не подставили ногу, чтобы переправить в пустой угол. Затем Смолов справа уже бил, но попал в сетку с внешней стороны. Чуть позже Жемалетдинов потенциально остро вошёл в штрафную справа, откуда то ли бил, то ли отдавал, но не получилось ни то, ни другое.

За десять минут до конца поединка Гилерме спас «Локомотив». Моруцан слева прострелил в центр штрафной, где совсем один был Актюркоглу, но его удар с близкого расстояния капитан хозяев парировал. Оборону «Локомотива» это не разбудило. Буквально тут же Моруцан сделал диагональную передачу низом, Актюркоглу убежал на рандеву с Гилерме и спокойно покатил мяч мимо него точно в сетку. Таким образом, нападающий сам себе сделал подарок на свой же день рождения.

«Галатасарай» мог удвоить вскоре преимущество. Актюркоглу получил мяч от Дианя и из пределов штрафной бил без сопротивления, но Гилерме вновь спас. «Локомотив» же так и не смог ни разу за матч даже попасть в створ ворот Муслеры. Таким образом, «Локомотив» и второй матч под руководством Томаса Гисдоля не смог выиграть. При этом в общей сложности «железнодорожники» во всех турнирах под руководством разных тренеров не знают вкуса победы уже в семи поединках подряд.

Ответная встреча в Стамбуле пройдёт 4-го ноября. Пока же «Локомотив» сосредоточиться на матче против «Сочи», который состоится в ближайшем туре в рамках премьер-лиги. Что касается «Галатасарая», то команду на выходных и вовсе ждёт стамбульское дерби против «Бешикташа».

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
22 Октября 2021 в 00:09
Эх паровозы,
Эх Хведя
... Жаль Локо могли бы выиграти у басурман,,
Но не свезло однако.....
Nycolaman
22 Октября 2021 в 00:01
Лимит рождает футбольных импотентов, которые бояться даже смотреть в сторону ворот соперников и могут лишь сопротивляться, пока им не вколотят в конце игры! Позорище, трусость и скукотища! Уберите лимит и через пару лет Россия будет в пятерке коэффициентов УЕФА а в Сборной будут играть легионеры из топ-клубов! Видно кому-то надо, чтобы все развалилось!
Дарт Уилфред
22 Октября 2021 в 00:06
так сегодня весь матч владели мячом и играли в "атакующем стиле". Вот только не били по воротам, что паспортисты, что легионер. Все какие-то пяточки и комбинации в штрафной пытались придумать. Ну зато адепты игры во "владение мячом" должны быть довольны.
Don sangre
22 Октября 2021 в 00:13
Кубыть твою в облепиховую тута что с лимитом что без него.... Полная Пэ
Юбор
21 Октября 2021 в 23:58
Уберите, наконец, Смолова - он не вписывается в концепцию и вообще играть в футбол не умеет.
Дарт Уилфред
22 Октября 2021 в 00:11
ты заявку на матч видел? на скамейке 2 вратаря малолетних, 4 защитника и 3 полузащитника. На кого его менять?
Дарт Уилфред
21 Октября 2021 в 23:56
В конце сдохли. Без замен не смогли. Второй матч не нравится то, что не бьем по воротам, а пытаемся какие-то розыгрыши в штрафной изобрести.
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