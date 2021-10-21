Сёмин приехал на матч «Локомотив» - «Галатасарай»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин приехал на поединок 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».
Специилисту будет вручена серебряная медаль чемпионата России сезона-2019/20.
Встреча начнется в 22:00 мск.
Напомним, после двух туров в активе московского клуба одно набранное очко.
Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на портале LiveResult.Ru.
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