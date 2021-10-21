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Лига Европы

Сёмин приехал на матч «Локомотив» - «Галатасарай»

21 Октября 2021 • 21:42 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Галатасарай
2.65 3.35 2.70
2-й тайм

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин приехал на поединок 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

Специилисту будет вручена серебряная медаль чемпионата России сезона-2019/20.

Встреча начнется в 22:00 мск.

Напомним, после двух туров в активе московского клуба одно набранное очко.

Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на портале LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай Лига Европы Юрий Сёмин
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Идет 59 минута Глазго Рейнджерс 2:0 Брондбю 1.52 4.1 7
Идет 60 минута Локомотив Москва 0:0 Галатасарай 2.5 3.35 2.95
Идет 56 минута Айнтрахт Фр 2:1 Олимпиакос 2.03 3.5 3.85
Идет 59 минута Спарта Прага 2:2 Лион 4.8 3.7 1.78
Идет 57 минута Штурм 0:0 Реал Сосьедад 5.4 4.1 1.62
Идет 61 минута Наполи 0:0 Легия 1.21 6.8 15
Идет 61 минута ПСВ 1:1 Монако 2.24 3.5 3.25
Идет 60 минута Вест Хэм 3:0 Генк 1.42 4.7 8.4
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