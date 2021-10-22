Бубнов: «Локомотиву» трудно рассчитывать даже на третье место в группе»

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о вчерашнем поражении столичного «Локомотива» от стамбульского «Галатасарая» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы. «Железнодорожники» проиграли счетом 0:1.

«По игре «Локомотив» произвел не худшее впечатление. Но после поражения трудно рассчитывать даже на третье место. И турки, и «Лацио», и «Марсель» очевидно класснее», - поведал аналитик в интервью Sportbox.

После трех проведенных туров московский коллектив имеет на своем счету одно очко и замыкает таблицу квартета Е. «Галатасарай» набрал семь баллов и идет на первом месте.

В четвертом туре «Локо» сыграет с турками на выезде. Встреча состоится в четверг, 4 ноября.