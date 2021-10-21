Ведущий «Галатасарай ТВ» Сонат Гёксел поделился мнением о предстоящем матче с «Локомотивом».

В каком сейчас состоянии «Галатасарай»?

«Галатасарай» сейчас очень молодая команда. Трансферная политика строилась в этом направлении. Пока нельзя сказать, что все хорошо получается, но при этом есть прогресс. Очень важно, что наконец-то начал забивать Мустафа Мохамед. Как вы знаете, в Турции у Маркао была большая дисквалификация, в этих матчах «Галатасараю» было очень трудно, но в Европе, где Маркао мог спокойно играть, все было гораздо лучше.

Что вы знаете о «Локомотиве»?

Я был в Москве в 2002 году на матче «Локомотива» и «Галатасарая». Тогда я часто старался бывать в Москве, да и вообще слежу за российскими командами. Хорошо знаю возможности Гилерме, он очень хороший вратарь, который прекрасно играет ногами и может выполнять отличные дальние передачи. Ожидаю, что в старте выйдут Пабло и Баринов, которые очень хороши. А еще мне нравится, как играют Смолов и Анджорин. Один из них опытный, а второй молодой и настырный. «Галатасараю» нужно быть очень осторожным. Но еще важно помнить, что «Локомотив» назначил Гисдоля недавно, в любом случае нужно время.

Какие ожидания от игры?

Погодные условия, конечно, большое преимущество для «Локомотива». В случае победы, ситуация в группе вообще сильно запутается. Для меня эта группа является самой сильной и крепкой в этой Лиге Европы. Все команды очень хорошего уровня. Каждая из этих команд может занять, как 1-е, так и 4-е место. Я думаю, игра будет очень динамичной. «Локомотив» будет больше доминировать, а «Галатасараю» нужно сыграть, как можно строже. В итоге я ожидаю ничью со счетом 1:1.

Ольга Ермакова