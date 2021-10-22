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Лига Европы

Губерниев – о поражении «Локомотива»: «Проиграли по делу, как и остальные наши команды»

22 Октября 2021 • 00:26 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Галатасарай
окончен

Популярный российский комментатор Дмитрий Губерниев по горячим следам дал оценку выступлению «железнодорожников» в третьем туре Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1).

«Мы не готовы, чтобы выиграть сегодня. Мастерства не хватало, и футбол так себе. Такой уровень сейчас», - приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Журналист предположил, что он бы и сам не хуже Маркуса Гисдоля справился бы с обязанностями главного тренера «Локомотива».

Напоследок Губерниев признался, что симпатизирует москвичам: «Локомотив» - команда симпатичная, но сегодня они проиграли по делу, как и остальные наши команды».

Напомним, что ранее «Спартак» уступил в Лиге Европы «Лестеру» 3:4, а «Зенит» проиграл дома «Ювентусу» 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Галатасарай Дмитрий Губерниев
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