Наставник «Галатасарая»: «Позволили «Локомотиву» создать минимальное количество моментов»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим поделился впечатлениями от победы своей команды над «Локомотивом» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Специалист считает, что его подопечные добыли заслуженный и справедливый результат.

По словам Терима, игра в какой-то момент уже шла к ничьей, но его команда включилась и начала активно тревожить защиту москвичей. Также он назвал квартет с «Локомотивом», «Лацио» и «Марселем» «лигочемпионовским», сославшись на высокий уровень оппонентов.

«Во всех трех поединках мы позволили сопернику создать минимальное количество моментов. Хотим выйти в плей-офф, а там посмотрим, какие цели будем ставить перед собой», - сказал наставник турецкого клуба на послематчевой пресс-конференции.