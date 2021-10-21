«Локомотив» и «Галатасарай» в первом тайме голов не забили

Завершился первый тайм матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем». Пока счет не открыт — 0:0.

Встреча началась в 22:00 мск.

До этого с таким же счетом закончился другой поединок группы Е «Лацио» — «Марсель».

После двух туров в активе московского клуба одно набранное очко.

Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на портале LiveResult.Ru.