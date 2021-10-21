На матче «Локомотива» вышла из строя система VAR

Необычный инцидент случился на матче третьего тура Лиги Европы между московским «Локомотивом» и «Галатасараем», который проходит в эти минуты на «РЖД Арене».

После одного из фолов в центре поля арбитр матча Херальд Лехнер подозвал капитанов двух команд – вратарей Маринато Гилерме и Фернандо Муслеру. Рефери оповестил футболистов, что на матче сломалась система VAR. Сразу после этого игра продолжилась.

Напомним, что VAR-арбитром на матче «Локомотив» - «Галатасарай» является Бастиан Данкерт.

По состоянию на 30 сыгранных минут счёт в матче не открыт. Трансляция поединка доступна на сайте Liveresult.ru.